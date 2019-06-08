«هيئة العلا» و«بانثيرا» توقعان اتفاقية شراكة لدعم مبادرات النمر العربي

وقع الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اتفاقية شراكة مع الدكتور توماس كابلان، رئيس مجلس إدارة منظمة "بانثيرا"، وهي منظمة عالمية معنية بحماية القطط الكبيرة والحفاظ عليها من خطر الانقراض، بهدف دعم مبادرات الجهود الإقليمية والدولية المهمة للحفاظ على النمور.

واحتضنت عشار، قلب محافظة العلا، مراسم توقيع الاتفاقية، ما يعني انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى التحالف العالمي لحماية القطط البرية، مع الالتزام باستثمار 20 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في تدابير الحفاظ عليها، مع التركيز على النمر العربي المهدد بالانقراض، حيث تعد العلا موطنا أصليا له.

وقال الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان: "يمثل توقيع اتفاقية الشراكة علامة فارقة في طموحاتنا المشتركة لإعادة انتشار النمر العربي في المنطقة والانضمام إلى الشركاء العالميين، لدعم جهود الحفاظ على هذا النوع من القطط البرية في جميع أنحاء العالم. ومن واجبنا حماية أعداد النمر العربي وإكثارها والحفاظ عليها من أن تصبح مجرد ذكرى من تاريخ المنطقة".

وأضاف: "ستساعد شراكتنا مع منظمة "بانثيرا" على ضمان الحفاظ على أعداد النمور في البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، قبل أن تصل إلى مستويات الخطر التي تواجهها اليوم القطط الكبيرة الأصلية الثمينة".

وتشترك كل من الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومنظمة "بانثيرا" في شغفهما العميق بعمليات الحفاظ على القطط الكبيرة، وهما ملتزمتان بالعمل سويا من أجل تعزيز جهود إكثار النمر العربي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال عديد من المبادرات، بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي يركز على حماية وتعزيز إكثار ما تبقى من الحيوانات البرية، وبرامج التربية في الأسر، والتعاون الدولي، ومشاريع الحفظ المجتمعية، والبحث العلمي لدعم مستقبل هذا النوع النادر من القطط الكبيرة.

وتتوافق مبادرات النمر العربي، التي تمثل محور اتفاقية الشراكة مع منظمة "بانثيرا"، بشكل كامل مع أهداف ميثاق الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومساعيها لتحقيق تحول مستدام ومسؤول لمحافظة العلا، وما تحويه من كنوز تراثية وطبيعية وفنية فريدة.

من جانبه، أكد الدكتور توماس كابلان، رئيس مجلس إدارة منظمة "بانثيرا"، أن مبادرات النمر العربي، التي أعلنتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا تحت قيادة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، هي شهادة على قدرة الأفراد على تغيير مسار الأنواع، بعيدا عن خطر الانقراض وإعادة إكثارها بدلا من ذلك." وأردف الدكتور كابلان، منوها أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا لم تختر فقط الاستثمار في استعادة وإعادة إكثار النمر العربي الذي اعتاد استيطان المملكة العربية السعودية، ولكنها انضمت أيضا بالتعاون مع شركاء هنود وصينيين وإماراتيين وأمريكيين - إلى تحالف "بانثيرا" العالمي لحماية القطط البرية. وهذا يشكل خطوة إيجابية استثنائية تنبع من حنكة وفطنة الدولة فيما يتعلق بالبيئة في هذا العصر المحفوف بمخاطر الانقراض.