رسميا .. تيريزا ماي تتجرع مرارة الاستقالة وتتخلص من مهمة "بريكست" الشاقة

غادرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس رئاسة الحزب المحافظ معلنة بذلك بدء السباق لخلافتها، الذي سيحدد من سينجح في المهمة الشاقة، التي فشلت فيها وهي تنفيذ "بريكست". وما يزيد مرارة هذا الرحيل، تصاعد نفوذ حزب بريكست بزعامة نايجل فاراج، حيث تصدر الحزب المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، الذي تم تأسيسيه قبل بضعة أشهر، نتائج الانتخابات الأوروبية في أواخر أيار (مايو) بحصوله على 31.6 في المائة من الأصوات. إلا أنه فشل في الدخول إلى البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية الفرعية، التي أجريت الخميس الماضي في بيتربورو شرق بريطانيا، مقابل حزب العمال، الذي تمكن من الحفاظ على مقعده رغم إطار محلي غير مواتٍ للغاية. وجاء مرشح حزب بريكست، مايك جرين مع قرابة 29 في المائة من الأصوات، خلف مرشحة العمال ليزا فوربس (31 في المائة) متقدما بفارق كبير على حزب المحافظين الذي حل في المرتبة الثالثة (21 في المائة). ورأى جون كورتيس خبير استطلاعات الرأي أن هذه النتيجة تُظهر أن المملكة المتحدة باتت "كوكبا سياسيا آخر"، وأن حزب بريكست هو "قوة تشويش كبيرة". ومن أجل جذب الأصوات، التي تنقصه، يعول نايجل فاراج على ظهور "صوت تكتيكي" من جانب الناخبين المحافظين، الذين سينضمون إلى حزبه لتجنب "أن ينتهي بهم الأمر مع كوربن زعيم حزب العمال في الحكومة". وبحسب "الفرنسية"، فإنه بعد تقديم استقالتها من منصب رئاسة الحزب المحافظ، الذي لم ينظم أمس أي مراسم لذلك، ستبقى تيريزا ماي في مهامها إلى أن يعين الحزب خلفا لها بحلول أواخر تموز (يوليو)، وفي المملكة المتحدة، يتولى منصب رئاسة الوزراء، رئيس الحزب الذي يملك الأكثرية في البرلمان. وأوضح المتحدث باسم ماي أنه خلال الأسابيع القادمة، ستواصل ماي "العمل من أجل شعب هذا البلد. أما فيما يخص بريكست، فقد أشارت ماي إلى أنه لن يترتب عليها الدفع بهذه الآلية إلى الأمام، لكن سيكون على خلفها القيام بذلك". وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل إعادة "بريكست" إلى مساره، سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضم السباق لخلافتها. ومن بين المرشحين الـ11 لخلافة ماي، يبدو الأوفر حظا النائب المحافظ بوريس جونسون الذي شغل منصب رئيس بلدية لندن ووزير الخارجية في السباق وهو قائد معسكر مؤيدي "بريكست". ويحظى جونسون البالغ 54 عاما، بتقدير كبير من جانب الناشطين في قاعدة حزب المحافظين وهو سياسي محنك وجذاب، يثير في المقابل ردود فعل أكثر تباينا من جهة النواب المحافظين الذين يفترض أن يختاروا مرشحين اثنين ليقرر الناشطون بعدها من سيتولى منصب رئاسة الحزب. وتوجه مساء الثلاثاء الماضي إلى نواب في الحزب محذرا من أن المحافظين مهددون بـ"الزوال" في حال لم يتم تنفيذ "بريكست" في 31 تشرين الأول (أكتوبر). وأسقطت محكمة عليا في بريطانيا أمس دعوى رفعت على جونسون، المرشح الأوفر حظا، بتهمة سوء السلوك وتعمده الكذب أثناء حملة استفتاء "بريكست" في 2016. ويزيل هذا القرار معضلة أمام جونسون في مسعاه للوصول لمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا، مع إقناع محاميه للمحكمة بأن القضية "كيدية وذات دوافع سياسية". ووعد جونسون الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الثاني (أكتوبر) "باتفاق أو بدون اتفاق" إذا أصبح رئيسا للوزراء عبر انتخابه زعيما للحزب المحافظ. وتولت تيريزا ماي (62 عاما)، رئاسة الحكومة البريطانية في تموز (يوليو) 2016، بعد وقت قصير من تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 23 حزيران (يونيو) من العام نفسه. وكان يترتب عليها قطع علاقات عمرها أكثر من 40 عاما مع الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا جمع البريطانيين خلف رؤية موحدة لـ"بريكست" قابلة إلى سد الفجوة بين مناصري ومعارضي هذا الانفصال التاريخي، وهو الأول في الاتحاد، إلا أنها لم تتمكن من كسب التحدي. ورفض النواب البريطانيون ثلاث مرات اتفاق بريكست، الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أشهر مع المفوضية الأوروبية، الذي كان يفترض أن ينظم خروجا سلسا من الاتحاد، ما اعتبر هزائم مهينة لرئيسة الوزراء. وبعد أن نفدت وسائلها لتجنب خروج من دون اتفاق، الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية، أرغمت تيريزا ماي على إرجاء موعد "بريكست" إلى 31 تشرين الثاني (أكتوبر) بعد أن كان مقررا في الأصل في 29 آذار (مارس). وعاقب البريطانيون حزب المحافظين على هذا التأخير في تنفيذ "بريكست" في صناديق الاقتراع، إذ إنه حل في المركز الخامس في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 23 أيار (مايو). وماي التي أضعفها "بريكست"، فضلا عن المؤامرات والانتقادات التي تعرضت لها في صلب حزبها المنقسم بشدة حيال هذه المسألة، أعلنت في 24 أيار (مايو) استقالتها في خطاب ألقته أمام 10 داونينج ستريت، وبدا التأثر على ماي فأسرعت إلى إنهاء خطابها والدخول إلى مكتبها محاولة إخفاء دموعها.