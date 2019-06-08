تقارب صيني - روسي في أكبر منتدى دولي لقطاع الأعمال

احتفت روسيا أمس بالرئيس الصيني شي جين بينج لدى مشاركته في أكبر منتدى روسي للأعمال يعتزم البلدان اغتنامه لاستعراض علاقاتهما الاقتصادية الوثيقة في مواجهة الولايات المتحدة، وسط الحرب التجارية المتصاعدة بين بكين وواشنطن.

وبحسب "الفرنسية"، استقبل شي جين بينج بحفاوة في الكرملين لدى وصوله الأربعاء إلى روسيا ووصف فلاديمير بوتين بـ"أعز أصدقائه" قبل أن يزور برفقته حديقة الحيوانات في موسكو، حيث تفقد "دبّي بندا" أعارتهما الصين لروسيا.

وألقى شي كلمة إلى جانب بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورج.

وعرض شي في كلمته "أفكار الصين المهمة على صعيد التنمية المستدامة وعزمها على العمل مع جميع الأطراف لدعم النهج التعددي"، وفق ما أفادت الرئاسة الصينية.

ورأى كريس ويفر مؤسس شركة الاستشارات "ماكرو أدفايزوري" أن "المنتدى في 2019 يظهر بوضوح إلى أي مدى بات العالم ثنائي القطبية. ففي الأسبوع ذاته، يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية في لندن، فيما يستقبل الرئيس بوتين الرئيس شي في سان بطرسبورج".

وترسخ التفاهم الاقتصادي بين الدولتين الشاسعتين الجارتين بشكل متواصل خلال السنوات الأخيرة، ولو أنه يبقى منحازا بقوة لمصلحة الصين، بموازاة تدهور العلاقات بين موسكو والغرب وفي طليعته الولايات المتحدة، على وقع أزمات متتالية.

وما عزز التقارب بين موسكو وبكين التدابير، التي اتخذتها واشنطن بحق البلدين سواء بفرض عقوبات أو شن حرب تجارية.

وفيما تحتفل موسكو وبكين بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما، ستكون هذه أول مشاركة لشي في المنتدى على رأس وفد من ألف شخص، بعدما عقد الرئيسان الصيني والروسي في الآونة الماضية عدة لقاءات آخرها في نهاية نيسان (أبريل).

ويبقى الاتحاد الأوروبي أول مستثمر في روسيا، متقدما بفارق كبير على الولايات المتحدة والصين، لكن في ظل التوتر الشديد بين روسيا والغرب، سجلت المبادلات التجارية بين موسكو وبكين زيادة بمعدل الربع عام 2018 لتحقق مستوى قياسيا تخطى مائة مليار دولار، بحسب الكرملين.

غير أن روسيا بحاجة ماسة إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وذكر بوتين في المنتدى بهذه المسألة الجوهرية بالنسبة لروسيا في وقت تشهد فيه تباطؤا اقتصاديا في مطلع العام وتراجعا في شعبية الرئيس.

وكان بوتين قد أعلن في بداية ولايته الرابعة العام الماضي عن "مشاريع وطنية" طموحة بقيمة مئات مليارات اليورو، ويتحتم عليه الآن تمويلها بالرغم من التوتر الذي يسود أوساط الأعمال.

وقال الرئيس الروسي إن مساعي الولايات المتحدة لفرض هيمنتها على بقية الدول تعد وصفة للحروب التجارية والحروب الحقيقية، واحتج بوتين، خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبورج، على ما أسماها بالمنافسة غير العادلة والحماية التجارية.

وأضاف أن النهج الأمريكي يعزز معركة بدون قواعد، حيث يحارب الجميع بعضهم بعضا، مشيرا إلى أنه يشعر بالقلق إزاء ما وصفها بمحاولات لإجبار شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" على الخروج من السوق العالمية.

ودعا بوتين إلى "إعادة النظر بدور الدولار" في النظام المالي العالمي، معتبرا أن العملة الأمريكية أصبحت "آلة ضغط" تستخدمها واشنطن وتشهد حاليا تراجعا في "الثقة".

وقال بوتين "من الواضح أن هذه التغيرات العميقة في النظام المالي تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر بدور الدولار، الذي تحول إلى أداة ضغط بيد الدولة التي تصدره على باقي العالم".

لكن قلق المستثمرين لا يقتصر على العقوبات، بل ازداد مع الملاحقات بحق رجلي الأعمال البارزين الأمريكي مايكل كالفي، وشريكه الفرنسي فيليب دلبال اللذين يترأسان "بارينج فوستوك"، أحد أبرز صناديق الاستثمار في روسيا.

وتم توقيع عدة اتفاقات تجارية في الكرملين، وفي طليعتها عقد شديد الرمزية بين شركة الاتصالات الروسية "إم تي إس" وعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" التي تتهمها الولايات المتحدة بالتجسس، لتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس في روسيا العام المقبل.

وقال شارلز روبرتسون رئيس قسم الاقتصاد في شركة "رونيسانس كابيتال" إن "الصين تتأخر في فتح أبواب الاستثمارات، تريد أن تشعر بالأمان على المدى البعيد، لا تريد التسرع".

ويتوقع روبرتسون "استثمارات صينية كبرى في روسيا" خلال السنوات المقبلة، ولا سيما على شكل مشاريع في إطار خطة "طرق الحرير الجديدة"، التي تنشرها بكين في العالم.

ومن بين المشاريع الكبرى التي تربط بين موسكو وبكين خط أنابيب الغاز "باور أوف سيبيريا" المشترك بين الشركة الروسية العملاقة "جازبروم" و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" (سي إن بي سي)، الذي سينقل الغاز الروسي للصين بدءا من كانون الأول (ديسمبر) 2019.

كما تملك شركة "سي إن بي سي" و"صندوق طريق الحرير" 29.9 في المائة من المشروع العملاق للغاز الطبيعي المسال "يامال إل إن جي"، الذي تنفذه شركة "نوفاتيك" الروسية في القطب الشمالي، مقابل 20 في المائة لشركة "توتال".

وجاء في تقرير أصدره معهد الدراسات السياسية الدولية في ميلانو في أيار (مايو) 2019 أن "اختلالات التوازن بين البلدين موجودة في جميع المجالات، لكنها واضحة بصورة خاصة في المجال الاقتصادي".

وتابع التقرير أن "إجمالي الناتج الداخلي الروسي اليوم لا يتخطى إجمالي الناتج الداخلي لإقليم جوانجدونج، ونفقات روسيا الدفاعية لا تزيد على ثلث نفقات الصين"، مستخلصا أنه "ليس من الصعب أن نرى من الطرف الغالب في هذه العلاقة".