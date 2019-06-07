ارتفاع الأسهم والسندات الأمريكية بعد تكهنات قوية بخفض محتمل لأسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم وأذون الخزانة الأمريكية بعدما عززت بيانات التوظيف الضعيفة التكهنات بأن مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" سوف يخفض أسعار الفائدة، في حين انخفض الدولار.

وذكرت لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية اليوم الجمعة ، اتجهت أذون الخزانة لأجل عامين نحو خامس تراجع أسبوعي بعدما أظهر التقرير أن أرباب العمل الأمريكيين لم يضيفوا سوى وظائف هي الأدنى خلال ثلاثة أشهر في وقت خفت فيه ارتفاعات الأجور.

وواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي الأوسع نطاقا مكاسبه للأسبوع بعدما تكهن مضاربون أن سياسة التخفيف المحتملة ستعزز الاقتصاد وستزيد أرباح الشركات.

كما صعدت الأسهم الأمريكية بعدما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ستلغي رسوما جمركية على بعض المنتجات الصينية في غضون أسبوع.

وقالت بلومبرج إن المتعاملين يزيدون بشكل كبير الرهانات على أن مجلس الاحتياط سيخفض أسعار الفائدة بعد سلسلة من التقارير الضعيفة التي تشير إلى أن النمو يتباطأ.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى جيروم باول إلى أنه منفتح لسياسة أكثر تيسيرا في ظل استمرار التوترات التجارية.