"ناسا" تفتح أبواب المحطة الدولية أمام السفر التجاري إلى الفضاء اعتبارا من 2020

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة أنها ستفتح أبواب محطة الفضاء الدولية أمام السفر التجاري إلى الفضاء اعتبارا من 2020 بما في ذلك رواد الفضاء أهليين من الأفراد العاديين في المحطة المدارية.

وقال مسؤولو ناسا إن الهدف من ذلك هو تنمية "اقتصاد فضاء قوي للغاية" حيث تعمل الوكالة على دفع أهدافها على المدى البعيد لإعادة إرسال البشر إلى القمر والمزيد منهم إلى الفضاء. وأضاف المسؤولون في مؤتمر اليوم إن هذه الخطوة توضح أن ناسا ترغب في السماح للقطاع الخاص بالمشاركة بشكل أكبر في أنشطة الفضاء ، بما في ذلك تطوير المنتجات المفيدة على سطح الأرض.