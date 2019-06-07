عقوبات أمريكية جديدة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني بسبب دعمه للحرس الثوري

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة من اليوم الجمعة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري."