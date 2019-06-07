تباطؤ حاد لنمو الوظائف الأمريكية في إشارة لفقدان قوة الدفع في النشاط الاقتصادي

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشكل حاد في مايو وارتفعت الأجور أقل مما كان متوقعا مما يشير إلى أن فقدان قوة الدفع في النشاط الاقتصادي يمتد في سوق العمل مما قد يعزز الدعوات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة هذا العام. وقالت الحكومة في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 75 ألف وظيفة الشهر الماضي أي أقل من حوالي 100 ألف وظيفة مطلوبة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان الذين في سن العمل. ووفر الاقتصاد وظائف أقل بمعدل 75 ألفا في مارس وأبريل مقارنة مع التقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف 185 ألفا الشهر الماضي. وظل نمو الأجر الشهري متواضعا في مايو حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة 6 سنتات أو 0.2% بعد ارتفاع مماثل في أبريل. وأدى ذلك إلى خفض الزيادة السنوية في الأجور إلى 3.1% من 3.2% في أبريل. وظل معدل البطالة بالقرب من أدنى مستوى له في 50 عاما والذي بلغ 3.6% في مايو. وانخفض معدل البطالة لأسباب من بينها خروج أفراد من قوة العمل خلال الأشهر الأربعة الماضية.