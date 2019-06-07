شي جينبينغ : الصين مستعدة لمشاركة تكنولوجيا "5G" مع شركائها

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم أن بلاده مستعدة لمشاركة خبرتها بما فيها تلك المتعلقة بتكنولوجيا شبكات الإنترنت من الجيل الخامس (5G) مع الدول الشريكة معها. وقال شي خلال منتدى اقتصادي يعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إن "الصين مستعدة لمشاركة الاختراعات التكنولوجيا مع كافة الشركاء وخصوصا تكنولوجيا (5G)".

وتأتي تصريحاته في وقت تسعى بكين لتولي دور قيادي عالمي على مستوى شبكات الاتصالات اللاسلكية في ظل منافسة شرسة مع واشنطن التي أدرجت مجموعة هواوي العملاقة التي تعد من أبرز مصادر معدات شبكات الجيل الخامس في عدة الدول على قائمتها السوداء. وقال شي متحدثا إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى إن الصين تسعى لإقامة "تعاون مفيد للطرفين مبني على المساواة والاحترام المتبادل".