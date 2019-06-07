أسهم أمريكا تفتح مرتفعة لآمال خفض الفائدة وتأجيل رسوم الصين

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم بعد بيانات ضعيفة للوظائف في مايو عززت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في حين استمدت السوق دعما إضافيا من أنباء أن أمريكا ستعطي الصين وقتا أكثر لتفادي زيادة الرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 48.06 نقطة بما يعادل 0.19% ليصل إلى 25768.72 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.38 نقطة أو 0.33% مسجلا 2852.87 نقطة وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.42 نقطة أو 0.49% ليفتح على 7652.97 نقطة.