بوتين يطالب بإعادة النظر بدور الدولار في النظام المالي .. ويدين إخراج "هواوي" من الأسواق العالمية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إلى "إعادة النظر بدور الدولار" في النظام المالي العالمي. معتبرا أن العملة الأمريكية أصبحت "آلة ضغط" تستخدمها واشنطن وتشهد حاليا تراجعا في "الثقة". وقال بوتين "من الواضح أن هذه التغيرات العميقة (في النظام المالي) تتطلب تكييف المؤسسات المالية الدولية وإعادة النظر بدور الدولار الذي تحول إلى أداة ضغط بيد الدولة التي تصدره على باقي العالم".

ودان الرئيس الروسي خلال تصريحات بوتين في منتدى سان بطرسبورغ الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبورغ بحضور الرئيس الصيني شي جينبيغ محاولات "إخراج" شركة هواوي من الأسواق العالمية من جانب السلطات الأمريكية بشبهة التجسس.