الكرملين : يجري العمل لترتيب زيارة بوتين إلى السعودية والتاريخ لم يُحدد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية اليوم أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية يجري العمل عليها لكن لا يوجد حتى الآن أي تواريخ. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن دميتري بيسكوف قوله للصحفيين إن "الزيارة يجري التحضير لها وبمجرد معرفة التواريخ سنبلغ بذلك". وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورا ملحوظا خلال العام الماضي والعام الجاري وتشهد كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.
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