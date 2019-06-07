منظمة التعاون الاقتصادي: النمو في العالم تراجع بنسبة 1 % بسبب التوترات التجارية

صرح أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم أن التوترات التجارية كبدت العالم خسائر تقارب نسبتها واحد بالمئة في معدلات النمو.

وقال جوريا في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج" في اليابان: "لقد ساءت الأوضاع"، في إشارة إلى الغموض الناجم عن التوترات التجارية.

ونقلت الوكالة عن جوريا قوله إن "الغموض عدو النمو".

وتراجعت آفاق النمو الاقتصادي العالمي مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا مثل المكسيك بالمزيد من الرسوم الجمركية.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي توقعاتها بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2 بالمئة مقابل 3.9 بالمئة في وقت سابق.