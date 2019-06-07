"مايكروسوفت" تحذف مجموعة بيانات ضخمة للتعرف على الوجوه

حذفت شركة "مايكروسوفت" أكبر مجموعة من البيانات للتعرف على الوجوه، عبر تقنية برمجية استخدمت للتدريب من قبل باحثين وعسكريين وشركات صينية بحسب سكاي نيوز .

وبينما قامت جامعتا "ستانفورد" و"ديوك" بإزالة مجموعات بيانات التعرف على الوجه الخاصة بها، تم عرض التقنية في معرض بمقاطعة فوجيان في الصين بحسب سكاي نيوز.

وقد تم نشر قاعدة البيانات، المعروفة باسم MS Celeb، في عام 2016، ووصفتها الشركة بأنها أكبر مجموعة من بيانات التعرف على الوجه المتاحة للجمهور في العالم.

وتحتوي المجموعة على أكثر من 10 ملايين صورة لنحو 100 ألف شخص، لم يُطلب منهم استخدام صورهم أو الحصول على موافقتهم قبل استخدامها، وفق ما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية.

وقالت شركة مايكروسوفت إن "الموقع كان مخصصا للأغراض الأكاديمية. لقد تمت إدارته من قبل موظف لم يعد يعمل مع مايكروسوفت، وقد تمت إزالته منذ ذلك الحين".