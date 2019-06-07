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أسواق الأسهم- العالمية

نيكي يرتفع 0.41% في بداية التعامل

طوكيو - رويترز
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وجنى نيكي 0.41 في المئة إلى 20859.78 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة إلى 1529.10 نقطة.
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