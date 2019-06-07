نيكي يرتفع 0.41% في بداية التعامل

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.

وجنى نيكي 0.41 في المئة إلى 20859.78 نقطة في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 في المئة إلى 1529.10 نقطة.