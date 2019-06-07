بعد 10 سنوات من التوسع .. الاقتصاد الأمريكي يواجه خطر التباطؤ وضعف النمو

يشهد هذا الشهر الذكرى العاشرة لبداية التوسع في الاقتصاد الأمريكي في حزيران (يونيو) من عام 2009، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وفي حال استمر النمو حتى شهر تموز (يوليو) المقبل، فإن ذلك التوسع سيسجل حدثا تاريخيا، ليتجاوز بذلك فترة النمو التي استمرت خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2001، لتصبح بذلك أطول فترة منذ عام 1854.

وبحسب "الألمانية"، فإن هناك خطرا متزايدا من حدوث تراجع اقتصادي، يزيد بسبب زيادة التوترات التجارية مع الصين، ومع المكسيك حاليا.

وكان ترمب قد أعلن الخميس الماضي عن فرض رسوم بنسبة 5 في المائة على البضائع المستوردة من المكسيك للضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا أمريكا.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، إن الغموض ما زال يحيط بمسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن البنك سيتحرك من أجل المحافظة على نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف باول من مدينة شيكاغو الأمريكية: "لا نعرف كيف ولا متى ستحل هذه الموضوعات"، في إشارة إلى المفاوضات التجارية في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2019 و2020، محذرا من عواقب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد خفض توقعاته في نيسان (أبريل)، قدر الصندوق في أرقام جديدة أن نمو إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي سيبلغ 2.6 في المائة هذه السنة (+0.3 نقطة) و2 في المائة (+0.1 نقطة) السنة المقبلة.

ورأت المؤسسة المالية في تقريرها السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم أن "المخاطر متوازنة بصورة إجمالية".

وذكر صندوق النقد الذي يتخذ مقرا في واشنطن أن الولايات المتحدة ستسجل في تموز (يوليو) أطول فترة توسع اقتصادي في تاريخها، في وقت يبقى معدل البطالة متدنيا إلى مستوى استثنائي، لا بل غير مسبوق منذ 50 عاما.

لكنه حذر من أنه في حال تفاقم الخلافات التجارية أو حصول تبدل حاد في أوضاع الأسواق المالية، فإن ذلك سيطرح مخاطر كبرى على الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن قلق الأسواق والتبدل المحتمل الذي قد تشهده على ارتباط تحديدا بالغموض الذي يحيط بمستقبل العلاقات التجارية.

ويزداد هذا التحذير خطورة؛ إذ أعد التقرير قبل أن تفرض الصين في الأول من حزيران (يونيو) رسوما جمركية مشددة على 60 مليار دولار من البضائع الأمريكية المستوردة.

من جهة أخرى، ندد صندوق النقد بثغرات عديدة على الصعيد الاجتماعي، ولا سيما في مجالي التعليم والصحة.

وذكر في تقريره أن "فوائد هذا النمو المسجل منذ عقد لم توزع بشكل واسع"، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الفعلي للفرد في أعلى مستوى تاريخي له، لكن مجموعة من المؤشرات الاجتماعية تعكس صورة مقلقة أكثر للوضع.

ولفت بصورة خاصة إلى تدني متوسط العمر بفارق كبير عن مستواه في دول مجموعة السبع الأخرى.

وأورد التقرير أن "متوسط دخل الأسر الأمريكية بعد تصحيحه للأخذ بالتضخم لا يزيد اليوم سوى بـ2.2 في المائة عما سجله في نهاية التسعينات، وذلك رغم أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد ازداد بنسبة 23 في المائة خلال الفترة ذاتها".

كما أن نسبة 40 في المائة من الأسر الأكثر فقرا تسجل مستوى من صافي الثروة أدنى منه عام 1983 في حين أن فئة متزايدة من السكان تكسب أقل من نصف متوسط الدخل.

وتبقى نسبة الفقر قريبة من المستوى الذي سبق الأزمة المالية، إذ يعيش نحو 45 مليون أمريكي في حالة من الفقر. وأشار الصندوق إلى أن النتائج المسجلة على صعيد التعليم "مخيبة للأمل" رغم أن الولايات المتحدة تخصص نسبة كبيرة من إجمالي ناتجها الداخلي للتربية، مقارنة بدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. وانكمش العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نيسان (أبريل)، مع انخفاض واردات السلع لأدنى مستوى في 15 شهرا؛ ما طغى على أثر تراجع الصادرات بقيادة الطائرات.وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن العجز التجاري انخفض 2.1 في المائة إلى 50.8 مليار دولار، وجرى تعديل بيانات آذار (مارس) بالزيادة لتظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 51.9 مليار دولار بدلا من 50 مليار دولار في التقديرات السابقة، وعدلت الحكومة بيانات التجارة اعتبارا من 2014.

وكان اقتصاديون- استطلعت آراؤهم- قد توقعوا اتساع العجز التجاري إلى 50.7 مليار دولار في نيسان (أبريل).

وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، وهو محور اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يرفع شعار "أمريكا أولا"، 29.7 في المائة إلى 26.9 مليار دولار.

وفي نيسان (أبريل)، انخفضت الواردات السلعية 2.5 في المائة إلى 208.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2018، وتراجعت الواردات بصفة عامة في نيسان (أبريل).

وهبطت واردات السلع الاستهلاكية 1.1 مليار دولار، كما سجلت واردات السيارات والسلع الرأسمالية انخفاضا، وقد يشير ضعف الواردات إلى ضعف الطلب المحلي. وانخفضت الصادرات السلعية 3.1 في المائة إلى 136.9 مليار دولار، وانخفاض الصادرات بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ كانون الثاني (يناير) 2015.

وهوت صادرات الطائرات المدنية 2.3 مليار دولار، وعلقت بوينج في آذار (مارس) تسليمات طائراتها 737 ماكس بعد وقف تحليق الطائرة لأجل غير مسمى عقب وقوع حادثين داميين في خمسة أشهر، وجرى خفض معدل إنتاج الطائرة التي تعاني مشكلات.

وانخفض عجز تجارة السلع المعدل في ضوء التضخم إلى 81.9 مليار دولار في نيسان (أبريل) من 83 مليار دولار في الشهر السابق.