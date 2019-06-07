المملكة تطرح في ميونخ 7 فرص استثمارية في الموانئ والقطارات بـ 12.7 مليار ريـال

طرحت المنصة اللوجستية السعودية في معرض لوجستيات النقل 2019 بمدينة ميونخ الألمانية سبع فرص استثمارية بقيمة تجاوزت 12.7 مليار ريال.

ووفقا لمسودة الفرص الاستثمارية - اطلعت "الاقتصادية" عليها – فإن الفرص الاستثمارية السبع تمثلت في "منح امتياز للتعامل مع البضائع المشحونة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتطوير وتشغيل مناطق لوجستية في مواقع رئيسة على مقربة من السواحل الشرقية والغربية، تطوير وتشغيل ساحات متعددة الوسائط للسكك الحديدية العامة وسكك شحن البضائع". كما جاءت الفرص في "مصنع تصنيع عجلات لإنتاج عجلات للقطارات في الرياض والدمام، ومصنع لتعبئة ولف محركات الجر بالمنطقة نفسها، إنشاء مصنع مركبة عربة نقل وتركيبها، وتشغيل وصيانة قطار المشاعر المقدسة والمرافق ذات الصلة بمنطقة مكة المكرمة". وشاركت السعودية في معرض لوجستيات النقل 2019 بمدينة ميونخ الألمانية على مدار أربعة أيام، من خلال المنصة اللوجستية السعودية.

ومن خلال المنصة تستعرض الخدمات والتسهيلات المقدمة للقطاع اللوجستي في المملكة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين في القطاع اللوجستي في المملكة، وتسليط الضوء على الموقع الجغرافي الذي تتميز به المملكة التي تقع موانئها على أكثر الطرق التجارية البحرية نشاطا حول العالم وتتميز بكونها موقعا محوريا في شبه الجزيرة العربية عند مفترق الطرق بين ثلاث قارات ما يجعلها أكبر ثقل اقتصادي موجود في المنطقة.

ويعد المعرض محورا لصناعة الخدمات اللوجستية العالمية، ويقدم الحلول المثلى لكل المتطلبات؛ إذ يجمع ما بين المنتجات والتقنيات والأنظمة المبتكرة، مع الخبرات المتراكمة، وركز المعرض تركيزا قويا على المبيعات؛ حيث تخلله إبرام صفقات عدة.

كما شهد استعراض أبرز المستجدات من بحوث وابتكارات، على صعيد قطاعات النقل: البري، والبحري، والجوي، والسكك الحديدية، والشحن المتعدد الوسائط.

وتهدف المملكة إلى تحقيق "رؤيتها" التي من أهمها أن تصبح مركزا رائدا للخدمات اللوجستية، بحيث تصبح منصة تصدير فعالة تدعم التنمية الصناعية لزيادة صادراتها غير النفطية لخمسة أضعاف بحلول عام 2030، وأن تصبح مركزا للتوزيع الإقليمي لشبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، وأن تستحدث نظاما فعالا للتوزيع المحلي يوفر السلع والبضائع لكل المستهلكين بأسعار معقولة.

يذكر أن معرض لوجستيات النقل بميونخ يعد من أبرز المعارض في أوروبا في مجال صناعة النقل وشحن البضائع والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، ويقام دوريا كل عامين في مدينة ميونخ بألمانيا منذ عام 1978.