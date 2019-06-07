«بنك التنمية» يطلق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الأسر المنتجة بعد شهر

يعكف بنك التنمية الاجتماعية على حصر الأسر المنتجة في السعودية من خلال التسجيل في منصة إلكترونية موحدة، تحتوي على جميع معلوماتهم، إذ يعد التسجيل الذي من المتوقع أن يدشن بعد شهر، بمنزلة الرخصة لهم لمزاولة العمل.

وقال لـ"الاقتصادية" ناصر العنزي مدير عام إدارة الخدمات غير المالية في بنك التنمية الاجتماعية، إن البنك يعمل على إعداد دليل إجرائي يفسر اللائحة التنظيمية، التي أقرت من مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة 13 جهة حكومية، وذلك بهدف تنظيم القطاع بشكل كامل، وتحديد العلاقات بين العملاء (الأسر المنتجة)، والبنك، والجهات المشرفة، والأخرى الشريكة في التنفيذ.

وأضاف "البنك سيعمل على حصر الأسر المنتجة من خلال إلزامها بالتسجيل عبر منصة ستخصص لهم، حيث يعد التسجيل بمنزلة منحهم رخصة، ومدتها ثلاث سنوات".

وأشار إلى أن التسجيل يلزم الأسر المنتجة العاملة بالتقيد باشتراطات الجهات المشرفة كالبلديات والهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث إن عدم الالتزام سبب رئيس في سحب التسجيل، متوقعا أن يبلغ عددهم على مستوى جميع مناطق المملكة نحو 500 ألف أسرة منتجة.

وحول الخدمات التي سيقدمها البنك للمسجلين، أكد أنها تتضمن شقين، الأول خدمات مالية تشمل التمويل المسترد، والدعم المادي غير المسترد، إضافة إلى الخدمات غير المالية، التي تتضمن التدريب وتطوير الأعمال. وكان مجلس الوزراء قد أقر اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، ونقل برنامج الأسر المنتجة من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي إلى بنك التنمية الاجتماعية، ونقل برنامج التدريب المهني والحرفي للنساء من وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية إلى بنك التنمية الاجتماعية، حيث جاء ذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وكان بنك التنمية الاجتماعية قد صمم برنامج مسارات لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة في ممارسة العمل الحر نحو الاستقلال الذاتي من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز برنامج مسارات بشموليته لجميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين، ما يعطي مجالا أكبر لأصحاب الأفكار في اختيار ما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم.

ويوفر البنك خدمة استعادة المبالغ الزائدة، وتتمثل في استعادة مبالغ وردت بالزيادة لمصلحة مقترضين، إذ يقوم البنك بإعادة المبالغ لهم عن طريق إدخال بياناتهم بالرابط الخاص بالمبالغ الزائدة في موقع البنك الرسمي دون الحاجة إلى مراجعة المقترض للبنك.

وفيما يتعلق بقرض الحصول على سيارة أجرة، فإن البنك يوفر مسار تمويل للحصول عليها بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يقوموا بمزاولة هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص، وفقا للشروط الواردة في لائحة الأجرة والتعليمات التنفيذية المتممة والمكملة لها.

كما يمنح قروضا للخريجين؛ بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبراتهم وتخصصاتهم العلمية.