8 شركات مؤهلة لرخص تحسين محطات الوقود على طريق الرياض – مكة

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن عدد الشركات المؤهلة للحصول على ترخيص برنامج "مسار" لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لطريق الرياض – مكة المكرمة، بلغ ثماني شركات، تمتلك 12 مركز خدمة قائما وخمس تحت التنفيذ.

وأوضحت لـ"الاقتصادية"، أن إجمالي المراكز على طريقي مكة المكرمة – الرياض والعكس بلغ 17 مركزا قائما وعشرة تحت التنفيذ.

وأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إحدى مبادراتها متمثلة في برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق "مسار"، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

وبلغ عدد المحطات التي شملتها المبادرة بالتطوير 133 محطة، في حين يوجد 77 محطة تحت الإنشاء، حيث سيبلغ العدد الإجمالي للمحطات المطورة للشركات بنهاية العام الجاري، 210 محطات.

وتتركز أغلب المحطات الجديدة على الطرق الرئيسة ذات الأولوية في هذه المرحلة، وهي الرياض / الدمام، والرياض / مكة المكرمة، ومكة المكرمة / المدينة المنورة (طريق الهجرة)، وجدة / مكة المكرمة.

وأكدت الوزارة أن هناك عقوبات ستطبق على الشركات المؤهلة في حال عدم التزامها بمعايير التأهيل وهي إلغاء شهادة التأهيل، وكذلك عدم تجديد الشهادة إذا انتهت صلاحيتها، إضافة إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية في حال مخالفة لائحة محطات الوقود.