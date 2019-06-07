ترمب يهدد الصين برسوم إضافية بقيمة 300 مليار دولار .. والقرار بعد قمة "العشرين"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس بفرض رسوم أخرى على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار "على الأقل"، ما يعني أن الرسوم المشددة ستشمل كامل الصادرات القادمة من العملاق الآسيوي، لكنه في الوقت نفسه يعتقد أن الصين والمكسيك تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما التجاري مع الولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، أبلغ ترمب الصحافيين أمس أنه "في محادثاتنا مع الصين، يحدث كثير من الأمور المثيرة للاهتمام. سنرى ما سيحدث. قد أزيد 300 مليار دولار أخرى على الأقل، وسأفعل ذلك في الوقت المناسب"، دون أن يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك. وأضاف ترمب، قبل أن يصعد طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) في مطار شانون الإيرلندي متجها إلى فرنسا للمشاركة في إحياء ذكرى يوم الإنزال "أعتقد أن الصين تريد إبرام اتفاق وأظن أن المكسيك ترغب في إبرام اتفاق بشدة". وأعلن الرئيس الأمريكي أنه سيقرر بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية حزيران (يونيو) في أوساكا باليابان، إن كان سينفذ تهديده بفرض رسوم جمركية مشددة على كامل الواردات القادمة من الصين. وأشار ترمب للصحافيين خلال لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شمال فرنسا "سأتخذ قراري خلال الأسبوعين المقبلين، على الأرجح بعد اجتماع مجموعة العشرين مباشرة. وسألتقي الرئيس الصيني شي جين بينج، وسنرى ما سيجري". وكانت إدارة ترمب التي تخوض حربا تجارية وتكنولوجية مع بكين، فرضت في آذار (مارس) 2018 رسوما جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم الصينيين، ثم فرضت على مراحل رسوما جمركية بقيمة 25 في المائة على 250 مليار دولار من البضائع الإضافية القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة. ولا تقتصر مساعي واشنطن على الحد من عجزها التجاري الهائل تجاه الصين، بل تريد الحصول من بكين على تعهدات بشأن احترام الملكية الفكرية ووقف عمليات نقل التكنولوجيا القسرية والتخلي عن دعمها لمؤسسات الدولة، وتعقد مجموعة العشرين قمتها المقبلة في 28 و29 حزيران (يونيو) في اليابان. وفي اللقاء الأخير للزعيمين، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، اتفقا على وقف تبادل الإجراءات الانتقامية، ومع ذلك، استئنفت أخيرا التدابير الحمائية، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتراجع عن الاتفاقات التي كانت تهدف إلى حل القضايا التجارية الرئيسة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده والولايات المتحدة تشتركان في الهدف نفسه فيما يتعلق بإيران وهو منعها من امتلاك أسلحة نووية، مضيفا أنه يتعين بدء مفاوضات دولية جديدة لتحقيق هذه الغاية. أما الرئيس الأمريكي فقد ذكر أن إيران تفشل كدولة بعد العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها لكنه مستعد للحديث مع الإيرانيين، متهما طهران "برعاية الإرهاب" في أنحاء الشرق الأوسط.
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