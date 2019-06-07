مستثمرو الذهب يجنون الأرباح .. الأسعار قفزت 70 دولارا في 5 جلسات

استقرت أسعار الذهب أمس، لتحوم دون أعلى مستوى في 15 أسبوعا الذي بلغته في الجلسة السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة واحتمال خفض الفائدة الأمريكية، حتى مع إقبال بعض المستثمرين على بيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاعه في الآونة الأخيرة. وبحسب "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1331.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 شباط (فبراير) عند 1343.86 دولار في الجلسة الماضية. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المائة إلى 1335.60 دولار للأوقية، وقال بنجامين لو المحلل لدى "فيليب فيوتشرز" ومقرها سنغافورة: "على مدى اليومين الماضيين رأينا أن الأصول العالية المخاطر بدأت في التعافي من مؤشرات على اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفا أكثر تيسيرا بقليل". وذكر لو أن المستثمرين جنوا بعض الأرباح بعد أن ارتفعت أسعار الذهب نحو 70 دولارا في الجلسات الخمس الأخيرة. وعززت تقارير اقتصادية ضعيفة صادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الوظائف أن أرباب الأعمال الأمريكيين في القطاع الخاص عينوا موظفين بأبطأ وتيرة في أكثر من تسع سنوات في أيار (مايو)، في مظهر ضعف عزاه محللون إلى تصاعد توترات التجارة العالمية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.80 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 15.04 دولار في الجلسة السابقة. وزاد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1336.95 دولار للأوقية، بينما ربح البلاتين 1 في المائة ليصل إلى 806.97 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع عند 832.63 دولار أمس الأول. من جهة أخرى، اقترب الين الياباني من أعلى مستوياته في خمسة أشهر أمس، بعدما تضررت الشهية للمخاطرة جراء عدم إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، ما دفع المستثمرين للإقبال على عملات الملاذ الآمن. وركز المستثمرون على اليورو، الذي صعد في الآونة الأخيرة بدعم من ضعف الدولار الناجم عن زيادة المراهنات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية. ويتطلع المتعاملون لرؤية مدى قلق صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي من المؤشرات إلى تباطؤ النمو. وتجتاح مخاوف الركود أنحاء العالم، وخفضت بنوك مركزية أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، فيما قد يكون مؤشرا إلى بداية دورة عالمية من التيسير النقدي. وكان الين الياباني أكبر المستفيدين من التحول صوب الأصول التي يعدها المستثمرون أكثر أمانا. وارتفعت العملة اليابانية 0.3 في المائة إلى 108.07 ين للدولار، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ العاشر من كانون الثاني (يناير)، بعد عدم ظهور بوادر تذكر على إحراز تقدم خلال مفاوضات أجريت في واشنطن بهدف تجنب فرض رسوم أمريكية على السلع المكسيكية. وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المكسيك على نحو مفاجئ باتخاذ موقف أكثر صرامة بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية وإلا ستواجه رسوما بنسبة 5 في المائة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتضرر البيزو المكسيكي، الذي عانى بالفعل من المخاوف التجارية، بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية للبلاد درجة واحدة من "بي بي بي+"‬ إلى "بي بي بي"، بما يزيد درجتين فقط على التصنيف العالي المخاطر. وزاد اليورو 0.05 في المائة إلى 1.1227 دولار بعدما تراجع 0.3 في المائة أمس الأول، وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر عند 1.1307 دولار هذا الأسبوع. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 96.749 خلال الأسبوع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية القياسية تراجعا حادا هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها في 21 شهرا بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة.