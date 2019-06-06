اتفاق وشيك للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور

أعلن الرئيسان الأرجنتيني ماوريسيو ماكري والبرازيلي جاير بولسونارو الخميس في بوينوس آيريس أنّ مجموعة ميركوسور التي تضمّ إلى بلديهما كلاًّ من الأوروغواي وتشيلي باتت على وشك إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال بولسونارو في إعلان مشترك مع نظيره الأجنتيني إنّ "توقيع اتفاق بين ميركوسور والاتحاد الأوروبي وشيك".

من جهته قال ماكري إنّ الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول ميركوسور "قريبان جداً من إبرام اتفاق".