ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم هازارد بـ 100 مليون يورو

ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإسبانية أن إيدن هازارد مهاجم تشيلسي سينضم إلى ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في صفقة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون يورو (112.65 مليون دولار) إضافة للبنود الإضافية في العقد بين الناديين. ولم يرد أي تعليق رسمي من الناديين. وذكرت صحيفة آس الرياضية الإسبانية نقلا عن مصادر لم تسمها أن تشيلسي وافق على عرض تقدم به ريال مدريد لشراء اللاعب البالغ من العمر 28 عاما. وقالت الصحيفة إن هازارد الذي يتدرب مع منتخب بلجيكا قبل مواجهة قازاخستان في تصفيات بطولة أوروبا 2020 مطلع الأسبوع المقبل أحيط علما بالتفاصيل وربما يتم الإعلان عن صفقة الانتقال في وقت لاحق. وقالت شبكة سكاي سبورتس إن تشيلسي كان يرغب أن يحصل على مبلغ في حدود 130 مليون جنيه (165.20 مليون دولار) وهي القيمة التي يمكن الوصول إليها في نهاية المطاف من خلال البنود المتعلقة بالأداء.

وقاد هازارد الذي ينتهي عقده في يونيو 2020 تشيلسي للتتويج بلقب الدوري الأوروبي في باكو الشهر الماضي حين سجل هدفين في الفوز 4-1 على ارسنال الغريم اللندني. وعقب تلك المباراة قال هازارد "كنت أحلم باللعب في الدوري الانجليزي الممتاز وقد فعلت ذلك لمدة 7 سنوات. أعتقد أنه حان وقت الوادع". وانضم اللاعب البلجيكي إلى صفوف تشيلسي قادما من نادي ليل الفرنسي في 2012 مقابل 32 مليون جنيه وفاز بلقب الدوري الأوروبي في أول موسم له مع ناديه الجديد. وبعدها أحرز هازارد بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2015 و 2017 وكذلك كأس رابطة الأندية الانجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي. وهز هازارد الشباك 16 مرة وصنع 15 هدفا في الدوري الموسم الماضي الذي احتل فيه تشيلسي المركز الثالث في الترتيب.