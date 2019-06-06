أطنان من النفايات متروكة على منحدرات إيفرست سيعاد تدويرها

جمعت فرق نيبالية 10 أطنان تقريبا من النفايات بينها سلالم مصنوعة من الألمنيوم وخيم عاكسة للضوء وقوارير خلفها المتسلقون عند منحدرات جبل إيفرست لإعادة تدويرها. وأمضى فريق من 14شخصا أوفدتهم حكومة كاتماندو ستة أسابيع بين المخيم الأساسي وأعلى قمة في العالم والمخيم رقم 4 على ارتفاع يزيد عن ثمانية آلاف متر، لجمع القطع البلاستيكية مثل الزجاجات ومعدات التسلق المتضررة، فضلا عن أوعية تحوي برازا بشريا. ومع الاحترار المناخي، يكشف ذوبان الجليد عن نفايات تركها المتسلقون على مر العقود.

ونقلت أكياس من النفايات إلى كاتماندو في مروحيات للجيش، وفي حافلات سلكت طرقات الوادي المتعرجة. وسيعاد تدوير هذه النفايات في مصنع محلي استلم الكميات الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وقال داندو راج غيمير المسؤول عن هيئة السياحة في نيبال "لقد استلمنا النفايات لكن كيفية التعامل معها مهمة جدا أيضا". وستفرز النفايات يدويا ويعاد تدويرها. وأوضح نابيم بيكاش ماهرجان من منظمة بلو ويست تو فاليو "تشمل هذه النفايات عادة الكثير من القطع المعدنية والألمنيوم والزجاج والحديد الخفيف والثقيل التي يمكن إعادة تدويرها بسهولة". وستوجه بعض القطع إلى مصنع في كاتماندو.