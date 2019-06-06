الاقتصاد الأمريكي يحتفل هذا الشهر بمرور 10 أعوام على بداية توسعه

يشهد هذا الشهر الذكرى العاشرة لبداية التوسع في الاقتصاد الأمريكي في حزيران/يونيو من عام 2009، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس.

وفي حال استمر النمو حتى شهر تموز/يوليو المقبل، فإن ذلك التوسع سوف يسجل حدثا تاريخيا، ليتجاوز بذلك فترة النمو التي استمرت خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2001، لتصبح بذلك أطول فترة منذ عام .1854

وهناك خطر متزايد من حدوث تراجع اقتصادي، يزيد بسبب زيادة التوترات التجارية مع الصين، ومع المكسيك حاليا.

وكان ترامب قد أعلن الخميس الماضي عن فرض رسوم بنسبة 5% على البضائع المستوردة من المكسيك للضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا أمريكا.

كما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الاول الثلاثاء، إن الغموض مازال يحيط بمسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن البنك سيتحرك من أجل المحافظة على نمو اقتصادي مستدام.

وقال باول في مدينة شيكاغو الأمريكية: "لا نعرف كيف ولا متى ستحل هذه الموضوعات"، في إشارة إلى المفاوضات التجارية في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.