منتدى اقتصادي دولي في سان بطرسبورغ لاجتذاب مستثمرين أجانب

تفتتح روسيا اليوم في سان بطرسبورغ المنتدى الاقتصادي الدولي بهدف اجتذاب الاستثمارات التي تحتاجها بشدة بسبب العقوبات الغربية التي تكبح النمو الاقتصادي.

والمنتدى الذي كان يعرف سابقا باسم "دافوس الروسي" حين كان اقتصاد البلاد في أوجه، أصبح يشكل ملتقى تريد روسيا ان تظهر من خلاله انفتاحها على الاستثمارات الخارجية رغم توتر اجواء الاعمال وتوقيف بعض المستثمرين الاجانب والأزمة في العلاقات مع الغرب.

والمنتدى هذه السنة الذي يستضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مسقط رأسه، ويستمر حتى السبت يرتقب ان يشارك فيه نحو 17 ألف شخص بحسب الكرملين، نفس عدد السنة الماضية.

وسيلقي الرئيس الصيني شي جينبينغ والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش كلمتين امام المنتدى.

ويأتي ذلك فيما تباطأ انتعاش الاقتصاد الروسي بشكل كبير منذ مطلع السنة.

وبعد سنتين من الانكماش بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات على خلفية الازمة الاوكرانية، عادت روسيا لتسجيل نمو في العام 2017. لكن اقتصادها سجل نموا فقط بنسبة 0,5 بالمئة في الفصل الاول من هذه السنة.

وروسيا بحاجة ماسة للاستثمارات من أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها بوتين في مستهل ولايته الرابعة في الكرملين السنة الماضية.