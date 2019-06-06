لوك أويل الروسية تأمل أن يسمح اتفاق أوبك بصعود النفط صوب 70 دولارا

قال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية اليوم الخميس إن شركته تأمل بأن تسمح نتيجة اجتماع أوبك وحلفائها المقرر في الأسابيع المقبلة لبحث اتفاق النفط العالمي بصعود سعر الخام صوب 70 دولارا للبرميل.

وذكر الرئيس التنفيذي في سان بطرسبرج في بداية منتدى اقتصادي أن سعر النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل "مريح"، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحذر شديد مع اتفاق أوبك+ النفطي العالمي.