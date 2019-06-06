نوفاك: بإمكان روسيا تعويض تخفيضات إنتاج النفط الحالية بنهاية العام

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن موسكو ستستطيع تعويض التخفيضات الحالية في إنتاجها النفطي بحلول نهاية العام الحالي.وذكر نوفاك أن توقعات إنتاج النفط الروسي لعام 2019 تظل كما هي دون تغيير، وأن بلاده ستحسب الأضرار والتعويضات عن تلوث النفط في خط أنابيب دروجبا خلال الصيف.
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الطاقة- النفط
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