خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يهيمن في المنافسة على خلافة ماي

احتدت المنافسة على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سريعا مع اختلاف المرشحين حول أوجه الصواب والخطأ في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس أن دومينيك راب، الذي استقال من منصب وزير شؤون البريكست على خلفية اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي، قد أثار غضب المحافظين المعتدلين عبر التهديد بتهميش البرلمان وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بما يخالف رغبة المشرعين إذا لزم الأمر من أجل تنفيذ البريكست بحلول الموعد النهائي في 31 تشرين أول/أكتوبر.

ومن ناحيته قال مايكل جوف، وزير البيئة المرشح لخلافة ماي أيضا، إنه سوف يفضل دائما الخروج بدون اتفاق على عدم الخروج ، ولكنه سوف يتقبل تأجيل وقت الخروج قليلا إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا.

وكان الاثنان بين أربعة مرشحين محافظين حضروا أمس الأربعاء يوما ثانيا من المناقشات حول خلافة ماي جرت خلف الأبواب المغلقة في البرلمان، حيث يسعى حزب المحافظين لانتخاب خليفة لماي التي تتنحى غدا الجمعة بسبب فشلها في إقناع البرلمان باتفاقها مع الاتحاد الأوروبي حول البريكست.