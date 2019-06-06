الين يرتفع بفعل المخاوف من فرض رسوم أمريكية على المكسيك

اقترب الين الياباني من أعلى مستوياته في خمسة أشهر اليوم الخميس، بعدما تضررت الشهية للمخاطرة جراء عدم إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك مما دفع المستثمرين للإقبال على عملات الملاذ الآمن.

وركز المستثمرون على اليورو، الذي صعد في الآونة الأخيرة بدعم من ضعف الدولار الناجم عن زيادة المراهنات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، ويتطلع المتعاملون لرؤية مدى قلق صناع السياسات من المؤشرات على تباطؤ النمو.

وتجتاح مخاوف الركود أنحاء العالم، وخفضت بنوك مركزية أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، فيما قد يكون مؤشرا على بداية دورة عالمية من التيسير النقدي.

وكان الين الياباني أكبر المستفيدين من التحول صوب الأصول التي يعتبرها المستثمرون أكثر أمانا.

وارتفعت العملة اليابانية 0.3 بالمئة إلى 108.07 ين للدولار، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ العاشر من يناير كانون الثاني، بعد عدم ظهور بوادر تذكر على إحراز تقدم خلال مفاوضات أجريت في واشنطن أمس الأربعاء بهدف تجنب فرض رسوم أمريكية على السلع المكسيكية.

وفي الأسبوع الماضي، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المكسيك على نحو مفاجئ باتخاذ موقف أكثر صرامة بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية وإلا ستواجه رسوما بنسبة خمسة بالمئة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وتضرر البيزو المكسيكي، الذي عانى بالفعل من المخاوف التجارية، بعدما خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية للبلاد أمس الأربعاء درجة واحدة من ‭BBB+‬ إلى ‭BBB‬، بما يزيد درجتين فقط على التصنيف العالي المخاطر.

وزاد اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.1227 دولار بعدما تراجع 0.3 بالمئة أمس الأربعاء. وبلغت العملة الأوروبية الموحدة أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر عند 1.1307 دولار هذا الأسبوع.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوياته في شهرين عند 96.749 خلال الأسبوع مع تراجع عوائد السندات الأمريكية القياسية تراجعا حادا هذا الاسبوع إلى أدنى مستوياتها في 21 شهرا بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.