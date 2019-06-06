الصين تمنح تراخيص شبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات

أصدرت الصين اليوم الخميس أول تراخيص تجارية لشبكات الجيل الخامس لأربع شركات اتصالات، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وذكر تليفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن شركات تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا راديو أند تليفيجون حصلت على تراخيص من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستصل خدمات شبكات الجيل الخامس للمستهلكين.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية أنه تم تطوير شبكة الجيل الخامس بمساعدة شركات الاتصالات الأوروبية والأمريكية، نوكيا وإريكسون وكوالكوم وإنتل.

ويأتي طرح التراخيص بعد وقت قصير من تعهد شركة هواوي الصينية يوم الأربعاء بتطوير شبكات الجيل الخامس في روسيا بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج.