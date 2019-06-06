أمازون بصدد إطلاق خدمة توصيل الطلبات بالطائرات دون طيار خلال أشهر

أعلنت شركة أمازون للتسوق عبر الانترنت يوم الأربعاء أنها بصدد البدء في إطلاق خدمة توصيل الطلبات باستخدام الطائرات بدون طيار خلال أشهر.

وقال جيف ويلكي، المدير التنفيذي لإدارة العملاء بشركة أمازن العالمية عبر تدوين :"لقد عملنا جاهدين لبناء طائرات بدون طيار تعمل بالكامل بالكهرباء يمكنها الطيران لمسافة 15 ميلا (24 كيلومترا) وتوصيل الطرود التي يقل وزنها عن "5 أرطال" (2.3 كيلوجرام) إلى العملاء في أقل من 30 دقيقة".

وأضاف: "أنه بمساعدة شبكتنا للتنفيذ والتسليم ذات المستوى العالمي، نتوقع توسيع عمل برايم إير بسرعة وكفاءة، لتوصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار للعملاء في غضون أشهر".

لكن ويلكي، الذي كشف رسميا عن خطط شركته في مؤتمر تقني بلاس فيجاس، لم يقدم المزيد من التفاصيل حول متى وأين سيتم إطلاق الخدمة أو عدد العملاء الذين يمكنهم تلقي الطلبات عبر الخدمة الجديدة.