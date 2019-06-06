نيكي ينخفض 0.15% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وهبط نيكي 0.15 في المئة إلى 20745.84 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة إلى 1526.54 نقطة.