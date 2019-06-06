أنت هنا

  • الرئيسية
  • أخبار
  • الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان وتؤكد أهمية استئناف الحوار بين قواه المختلفة

أخبار

الإمارات تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في السودان وتؤكد أهمية استئناف الحوار بين قواه المختلفة

أبوظبي - واس
قالت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم إنها تتابع بقلق و اهتمام بالغ تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة. و أفادت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الإماراتية :" تأمل دولة الإمارات في تغليب منطق الحكمة و صوت العقل و الحوار البناء لدى الأطراف السودانية كافة بما يحفظ أمن السودان و استقراره و يجنب شعبه العزيز كل مكروه و يصون مكتسباته و مقدراته و يضمن وحدته" .

و أكدت دولة الإمارات أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال و تطلعات شعب السودان الشقيق، مشددة على موقفها الثابت الداعم للسودان و شعبه و كل ما يحقق أمنه و استقراره و ازدهاره و يعود عليه بالخير، متمنية أن يتجاوز السودان سريعًا الظروف التي يمر بها.
إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار