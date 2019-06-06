الابتكار ضرورة لتحقيق تنمية مستدامة «1 من 2»



ينبغي للدول في إطار سعيها لمواجهة سيناريوهات تراجع النمو، الحفاظ على استثماراتها في مجال البحوث والتطوير، والتعاون على نطاق دولي لحماية زخم الابتكار.

ولد مشروع الدماغ البشري HBP في 2013، وهو بحث علمي مدته عشر سنوات، يهدف إلى تعزيز فهم علم الأعصاب، والحوسبة المستوحاة من الدماغ وطب الدماغ. قدمت مبادرة المفوضية الأوروبية التي ولدت بفضل جهود البروفيسور هنري ماركرام، في جامعة الفنون التطبيقية الفيدرالية في لوزان في سويسرا، للمجتمع العلمي الركائز الأساسية للتعاون وتحقيق إنجازات جديدة في دراسة علم الأعصاب، ووصل مجموع التمويل الذي حصل عليه المشروع إلى مليار يورو.

لا يعد هذا التعاون أمرا غريبا على أوروبا، ففي عام 1985 تم إنشاء برنامج "يوريكا"، الشبكة الحكومية الدولية الممولة من القطاع العام بمشاركة أكثر من 40 دولة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية الأوروبية من خلال "تعزيز الابتكار عبر الحدود".

تعد السياسات الحكومية والإنفاق الضخم في مجال البحوث والتطوير والتعاون، سمات لتجمعات مثل "مشروع الدماغ البشري" و"يوريكا"، حيث تجعل مثل هذه العوامل الدول أكثر ابتكارا. وتتصدر سويسرا مجددا مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام "جي آي آي"، متفوقة على سبع دول أوروبية أخرى في قائمة الدول العشر الأوائل، وحلت سنغافورة في المرتبة السادسة، والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة. وحصلت سويسرا ونظيراتها على أعلى الدرجات في جميع الركائز الرئيسة للمؤشر، مثل قوة المؤسسات والبنية التحتية ورأس المال البشري والبحوث ومدى تطور السوق.

وجد مؤشر الابتكار العالمي، وهو حصيلة التعاون بين كلية إنسياد وجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، أن الاستثمارات في مجال البحوث والتطوير والابتكار، الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي؛ مثل مساعدة البلدان النامية على إعادة هيكلة نفسها في أوقات التراجع الاقتصادي، وتلبية الدول الناشئة احتياجات مجتمعاتها المتزايدة.

في الوقت الذي يبدو فيه التعاون الدولي في مجال العلم والابتكار أكبر من أي وقت مضى، تميل الدول أحيانا إلى تصنيف بعضها بعضا على أساس تنافسي عوضا عن التعاوني، وبإمكان الدول التغلب على ذلك من خلال التعامل مع الإبداع بعدّه جهدا عالميا إيجابيا عوضا عن لعبة محصلتها صفر.

وجدنا أيضا أن الاستثمار المستدام أمر بالغ الأهمية، وقد يكون من المغري تقليص الاستثمار عند انخفاض النمو أو في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، في الوقت الذي يتبع نهجا متقطعا بالقضاء على التقدم المحرز في السنوات السابقة.

لا تزال الصين تنفق حصة صغيرة من ميزانية أبحاثها على البحوث والتطوير مقارنة بالدول الكبرى، لكن تقترب نفقاتها من البلدان الغنية، ما يجعل دخولها رمزيا ضمن الدول الـ25 الأولى في مؤشر الابتكار العالمي هذا العام، وأول دولة من ذوات الدخل المتوسط تقوم بذلك، حيث تضم تلك القائمة - عادة - البلدان ذات الدخل المرتفع. إنجاز الصين ملفت من حيث جودة الابتكار والنتائج والكفاءة، وقد ساعدت مثل هذه التحسينات بلدانا أخرى ذات دخل متوسط، مثل بلغاريا وكوستاريكا ورومانيا، التي تفوقت على أقرانها من مستوى الدخل نفسه بنسبة 10 في المائة على الأقل. وهكذا، يمكن النظر إلى التقدم الذي أحرزته الصين باعتباره مؤشرا للتطورات المستقبلية، وجسرا لسد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وسمة واضحة من سمات المؤشر العالمي للابتكار... يتبع.