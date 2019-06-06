الوظائف الخضراء وحماية البيئة «3 من 3»



نتيجة لإعادة هيكلة الاقتصاد. وبفضل تخفيض تكلفة العمالة من خلال تخفيف الضرائب على الأجور ورسوم الحماية الاجتماعية، يمكن الاحتفاظ بالقوى العاملة عند ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، حتى في قطاعات كثيفة الاستهلاك للموارد. وبينما لا تشير الأدلة المحدودة المتاحة إلا إلى فقدان عدد متوسط من الوظائف بسبب إعادة الهيكلة، فثمة خسائر فعلية في المجالات التي أصابها الضرر بالفعل من جراء العولمة، وحيث لا توجد إلا بدائل قليلة لقطاع التعدين أو الطاقة. وفي مثل هذه الحالات، يلزم الاستثمار في الضمان الاجتماعي والتدريب التحويلي للعمالة وتنويع الاقتصاد المحلي من أجل إثناء العمالة والساسة في المناطق المتأثرة عن تعويق الجهود المبذولة لإزالة الكربون.

أما التخوف الثاني فيتعلق بالدخل وليس بالوظائف، حيث تنطوي زيادة أسعار الطاقة - سواء كانت بسبب الضرائب البيئية أو بسبب رفع الدعم عن الطاقة - على أثر اجتماعي عكسي. ذلك أن الأسر الأكثر ثراء تصبح أكثر المستفيدين من الدعم لأنها تستهلك قدرا أكبر من الطاقة، بينما تنفق الأسر الأفقر حصة غير متناسبة من دخلها على الطاقة وعلى سلع وخدمات شديدة الاستهلاك للطاقة مثل الغذاء والنقل.

ولن تنجح جهود رفع الدعم الذي يشجع على الاستهلاك والإهدار إلا إذا وجهت نسبة من الوفورات المحققة إلى الفئات الأكثر تضررا على سبيل التعويض.

أما الأثر الثالث فهو الحاجة إلى التكيف مع تغير المناخ نفسه. وتفيد أبحاث منظمة العمل الدولية بأن التكلفة التقديرية لتغير المناخ غير المخفف ستبلغ 7 في المائة من الناتج العالمي في 2011 - 2050. بل إن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي يتوقعان نسبة أعلى. حتى لو نجحت جهود التوصل إلى اتفاق في باريس وتحققت الأهداف الطموحة لخفض الانبعاثات في العقود القادمة، فإن غازات الدفيئة الموجودة في الغلاف الجوي بالفعل ستحدث ضررا متزايدا. حتى مع الزيادة الحالية التي لا تتجاوز درجة مئوية واحدة، مقارنة بمتوسطات درجات الحرارة السابقة على العصر الصناعي، فقد بدأت الأنماط الجوية غير المنتظمة والأحوال الجوية المتطرفة تحدث تغييرا في النظم الإيكولوجية وتآكلا في البنية التحتية وتعطلا في أنشطة الأعمال وتتسبب في تدمير الوظائف وسبل العيش.

ووقوع خسائر في الأرواح بأعداد غير مسبوقة . Poschen, 2015 كذلك أصبح تغير المناخ محركا رئيسا للهجرة القسرية.

ولمواكبة هذه الضغوط المناخية تلك، يتعين توجيه استثمارات عاجلة لتعزيز القطاعات والمجتمعات ومؤسسات الأعمال المتأثرة. وللحماية الاجتماعية أهمية قصوى في إعانة الفقراء على تحمل العواصف وحالات الجفاف التي يجلبها تغير المناخ. ويمكن استخدام الاستثمارات ذات العمالة الكثيفة في إنشاء بنية تحتية تكفل التكيف مع هذه الظروف، مع توفير فرص العمل للمجتمعات المحرومة في الوقت نفسه. ومن الممكن إعادة تأهيل الحواجز المائية عن طريق زراعة أشجار وحفظ التربة منعا للفيضانات، كما يمكن استخدام السدود الصغيرة ومجمعات المياه لتخزين المياه تحسبا لمواسم الجفاف. ويرمي برنامج الأشغال العامة الموسع في جنوب إفريقيا إلى تحقيق مزيج من الحد من الفقر والتنمية بجهود مجتمعية من خلال الاستثمار في البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك إدارة المياه وحماية الأراضي الرطبة وإعادة تأهيل الغابات، وهو يوفر عدة مئات آلاف من الوظائف الجديدة للمجتمعات المحلية والفئات الضعيفة. أما في الهند، فقانون ضمان التوظيف الريفي يوفر ما لا يقل عن 100 يوم من العمل مدفوع الأجر في كل سنة مالية لكل أسرة ريفية يتطوع أعضاؤها البالغون للعمل اليدوي الذي لا يتطلب مهارات في مشاريع مثل حفظ التربة والمياه وإعادة زراعة الغابات والحماية من السيول. وقد وفر هذا البرنامج فرص عمل لـ 50 مليون أسرة ريفية في السنة المالية 2012 / 2013.

تتيح التحسينات في الإجراءات والعمليات الإنتاجية عددا من أعظم الفرص لخفض الانبعاثات. فعلى خلاف عمليات تغيير المعدات التي تستغرق وقتا طويلا، يمكن لهذه التحسينات أن تحقق خفضا ملحوظا في الانبعاثات واستهلاك الموارد على المديين القصير والمتوسط، وهو ما يثبته برنامج "منع التلوث يثمر" Pollution Prevention Pays الذي تديره المجموعة الصناعية M3 منذ سبعينيات القرن الماضي. وفي هذا السياق تطلب الشركة من العمال أن يحددوا فرصا لتوفير الموارد وخفض الانبعاثات وتقوم بتنفيذ ما تراه مجديا منها. وقد حققت شركة 3M في الفترة ما بين عامي 1990 و2011 خفضا في انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 72 في المائة، إذ خفضت انبعاثاتها من الملوثات بمقدار 1.4 مليون طن ووفرت بذلك 1.4 مليار دولار M, 20113.

وهذا مثال واحد فقط من بين طرق عديدة يمكن أن تستخدمها مؤسسات الأعمال ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والنقابات المهنية - ما يسمى عالم العمل - للمساعدة في تحقيق التحول إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون. ويمكن لمؤسسات الأعمال المراعية للبيئة أن تحقق وفورات من خلال عمليات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والموارد. ويستطيع المديرون والعاملون تعميم العمل بالتكنولوجيا ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. وتقل المكاسب الاقتصادية والبيئية أو تضيع بالكامل إذا لم تكن الشركات والعاملون مستعدين أو كانوا يفتقرون إلى مهارات إدخال التكنولوجيا الجديدة واستخدامها. ولطالما كان نقص المهارات بمنزلة عائق أمام النمو الأخضر في جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا وفي معظم البلدان حول العالم.

وقد قدمت وزارات العمل ومنظمات أصحاب العمل والنقابات المهنية إسهامات كبيرة أيضا للتكيف مع تغير المناخ. ففي ألمانيا، التقت المجموعات الثلاث وأطلقت معا أكبر برنامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في العالم باستثمارات تجاوزت 120 مليار يورو حتى الآن. وفي البرازيل، قامت المجموعات الثلاث بدمج الطاقة المتجددة في برامج الإسكان الاجتماعي العملاقة. وفي الهند وجنوب إفريقيا، كانت هذه المجموعات رائدة في استخدام أنظمة الحماية الاجتماعية — التي تكفل الضمان الاجتماعي وظروف العمل الملائمة — في أعمال إعادة التأهيل وزيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ. وفي بنجلادش، وفرت وزارة العمل والتوظيف مزيدا من التدريب على تركيب معدات الطاقة المتجددة، ما وصل بعدد الأنظمة المنزلية الشمسية إلى أكثر من أربعة ملايين منزل ريفي.

ويواجه العالم حاليا تحديات بيئية واجتماعية وثيقة الترابط. ونحن لا نملك ما يلزم من وقت ولا مال للتصدي لهذه التحديات كل على حدة أو على الواحد بعد الآخر. وسيكون من الضروري تعبئة جهود أصحاب الأعمال والعاملين والنقابات المهنية لتنفيذ اتفاق بشأن المناخ وحشد التأييد اللازم على المستوى السياسي، وهو أحد السبل التي يمكن أن تحقق خطوة إلى الأمام لمصلحة الفقراء والأغنياء على السواء.