حان الوقت لبناء المؤسسات والقدرات «1من 2»



يعد إشراك القطاع الخاص ضروريا ويتيح فرصة فريدة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. ويعرف القطاع الصحي الخاص بأنه: "جميع الكيانات غير الحكومية (الربحية وغير الربحية)"، ومن بينها مقدمو الخدمات، وآليات التأمين، ومؤسسات الأعمال. ويمكن أن يفتح نمو القطاع الخاص واستثماراته الأبواب في عديد من المجالات، ما يؤدي إلى: تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، والعدالة في تقديم الخدمات، والحماية المالية. على الرغم من ذلك، عندما لا تتوافر البيئات المواتية والأنظمة التي يمكنها التكيف، فإنه يوجد تحد أكبر للنظام الصحي فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات أثناء الأزمات. ويصدق هذا الأمر بصفة خاصة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستدعي إجراء حوار حول إشراك القطاع الصحي الخاص؟

محدودية الحماية المالية: لا تطرأ تغيرات كبيرة على الحماية المالية التي توفرها بلدان المنطقة لسكانها. فعديد من هذه البلدان لا يمتلك برامج وطنية للتأمين الصحي للتعامل مع هذا الأمر، وفي بعض الحالات، تحفز البلدان نمو التأمين الصحي الخاص الذي يستهدف السكان الأكثر ثراء والعاملين في القطاع الرسمي. ومن حيث المتوسط الإقليمي، تشكل مدفوعات الأسر من أموالها الخاصة نحو 40 في المائة من إجمالي الإنفاق على الخدمات الصحية (وهو ما يمكن أن يراوح بين 80 في المائة في بلدان مثل اليمن، وأقل من 20 في المائة في دول الخليج. وتعد البلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف من بين أسوأ البلدان في هذا الأمر.

اتجاهات الرعاية الصحية الآخذة في الارتفاع والتغير: تواجه المنطقة تحولا ديموغرافيا ووبائيا. ولا تزال المنطقة تبلغ عن الأمراض السارية، ومخاوف بشأن صحة الأم والطفل، وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض، والعجز، والوفيات الناتجة من الأمراض غير السارية. ونحن نشهد نسبة متزايدة من الأمراض غير السارية "مثل أمراض الصحة النفسية، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية". على سبيل المثال، تشير التقارير إلى أن دول الخليج تعد من بين الدول التي تعاني أعلى نسبة من الوفيات المبكرة المرتبطة بالأمراض غير السارية على مستوى العالم.

وفي الأوضاع المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك بين النازحين "مثل ليبيا واليمن وسورية"، نرى عودة ظهور بعض الأمراض السارية، ما يعكس اتجاه التقدم المحرز في بعض النواتج الصحية مثل تلك المتعلقة بالأمهات والأطفال، "وكلاهما ناتج من انهيار برامج الصحة العامة والخدمات الوقائية" وظهور حالات جديدة "مثل صدمات الصحة النفسية، والإصابات المرتبطة بالعنف".

خيارات تقديم الخدمات: لطالما كان القطاع الخاص مصدرا مهما لتقديم الخدمات الصحية في بعض المناطق، وهو يصبح مصدرا أكثر أهمية في الأوضاع المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. على سبيل المثال، يعد القطاع الصحي الخاص مصدرا مهما للرعاية بالنسبة لخدمات صحة الأم والطفل في جميع أنحاء المنطقة، في حين تكون الصيدليات مصدرا مهما للأدوية ووسائل منع الحمل، ويعتمد كثير من الأسر، بمن فيهم الأسر الفقيرة، اعتمادا كبيرا على القطاع الصحي الخاص.

الحاجة إلى إشراك القطاع الصحي الخاص: لقد نتجت الموجة الأخيرة من النمو في القطاع الصحي الخاص وإمكاناته في المنطقة من الاتجاهات والتحولات الإقليمية؛ أو حالة الهشاشة؛ أو تطور القطاع الصحي؛ أو إصلاح القطاع العام أو عدم وجوده. إن القطاع الصحي الخاص آخذ في التطور. على سبيل المثال، يتشكل حاليا عديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل توفير الرعاية الإكلينيكية وغير الإكلينيكية في المستشفيات، حيث يتم التعاقد الخارجي على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية؛ ويجري تطوير برامج تأمين صحي خاصة؛ وأخذت المنشآت الصحية الخاصة في الظهور و/أو أنها تعاني في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. ويمكن أن تحقق المنطقة استفادة كبيرة من تبني نهج شامل و"جامع" للأنظمة الصحية.

تهيئة بيئة السياسات للتعامل مع إشراك القطاع الصحي الخاص: يعيد كثير من بلدان المنطقة النظر في نماذج التمويل وتقديم الخدمة بالنسبة للرعاية الصحية بهدف تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وتحسين العدالة في تقديم الخدمات، والحماية المالية. وعلى الرغم من ذلك، فإن إصلاحات القطاع الصحي ليست مطبقة بالكامل مع توافر المرونة من أجل التكيف، ولا يمكن للقطاع العام وحده التصدي لهذا الوضع المتغير لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ويجب أن يتماشى نمو قطاع الصحة الخاص مع احتياجات السياسة الصحية الوطنية، وأن يتم توظيفه "وتنسيقه على نحو أفضل" للمساهمة في تحقيق أهداف النظام الصحي بالكامل... يتبع.