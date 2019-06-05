"كيس شاي" طبي يُحدث ثورة في عالم الطب

طوّر علماء جامعة أريزونا جهازا على شكل "كيس الشاي" يمكن أن يُحدث ثورة طبية جديدة في عالم مرض السكري، حيث يحتوي على الملايين من خلايا الجزر المنتجة للأنسولين في البنكرياس في وقت مبكر من الحياة، التي حُصدت من المتبرعين المتوفين.

ويعاني مرضى السكري توقف خلايا الجزر عن إنتاج الأنسولين تماما، أو انخفاض إنتاجه بشكل حاد، وتتمثل الفكرة وراء عملية الزرع المطورة في أن تحل الخلايا الموجودة في "كيس الشاي"، مكان الخلايا التالفة أو البالية، وفقا لـ "ديلي ميل"، بحسب ما أوردته "سكاي نيوز".

وتقلل التقنية الجديدة من خطر رفض الجهاز المناعي عملية الزرع، وذلك بفضل تصميم "كيس الشاي" الذي يُزرع بجوار الكبد من سيليكون خاص يعمل مثل المصفاة، حيث تسمح الثغرات الدقيقة الموجودة في الكيس بتسرب الأنسولين، مع منع دخول الخلايا المناعية الأكبر، التي يمكن أن تهاجم خلايا الجزر المزروعة.

وتُثبت مضخة أكسجين مصغرة على جانب "كيس الشاي"؛ لتمد خلايا الجزر المتبرع بها بالأكسجين المطلوب، إذ يخطط الباحثون لإجراء تجارب على البشر خلال السنوات الأربع المقبلة.