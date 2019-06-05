شركة الطيران البولندية "إل.أو.تي" تنفي اعتزامها إلغاء صفقة شراء طائرات "بوينج 737"

نفت شركة الطيران البولندية "إل.أو.تي" عزمها إلغاء صفقة شراء مجموعة طائرات طراز "بوينج 737 ماكس" الممنوع استخدامها حاليا على خلفية حوادث سقوط طائرتين منه خلال شهور.

وقال "رافال ميلستارسكي" الرئيس التنفيذي للشركة البولندية اليوم الأربعاء: "إذا كان هناك أحد يستعد لإلغاء طلبيات بوينج 737 ماكس بسبب ما يحدث، فإن مثل هذا القرار سيكون عاطفيا أكثر منه عقلانيا من وجهة نظري".

وأضاف "ميلستارسكي" إنه لا يرى سببا في الوقت الحالي لإلغاء الصفقة "مالم تجد الأجهزة الرقابية سببا"، مشددا على ضرورة بذل شركة "بوينج" الأمريكية جهدا من أجل استعادة مصداقيتها "وأنا على ثقة من أنهم سيفعلون ذلك".

يذكر أنه في مارس الماضي تحطمت طائرة طراز بوينج ماكس 737 في إثيوبيا، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا، كما تحطمت طائرة أخرى من الطراز في إندونيسيا في أكتوبر الماضي ما أسفر عن مقتل 189 شخصا، وهو ما دفع سلطات السلامة الجوية في مختلف دول العالم إلى وقف استخدام الطائرات من هذا الطراز.