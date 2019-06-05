الطيران المدني : 74 % نسبة رضا المسافرين خلال مايو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر مايو الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات في كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة. وبحسب إحصائية الهيئة لشهر مايو وشارك فيها أكثر من 628 ألف مسافر وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 74% وهي ذات النسبة لشهري مارس وابريل الماضيين. وسجل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بـ 78% في حين سجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض 75% ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 62% ومطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 75%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة. وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.