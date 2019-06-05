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أخبار اقتصادية- عالمية

بروكسل توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها

بروكسل:د ب أ

ذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية توصي باتخاذ إجراء ات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها .

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