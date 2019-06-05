ذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية توصي باتخاذ إجراء ات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها .
أنت هنا
- الرئيسية
- أخبار اقتصادية
- عالمية
- بروكسل توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها
أخبار اقتصادية- عالمية
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- «نوفارتس» تنتج أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ2.1 مليون دولار
- رواتب خيالية لمديري أكبر 100 شركة سويسرية.. 1.6 مليار دولار في عام
- إفلاس سلسلة مطاعم الطاهي الشهير جيمي أوليفر
- الليرة التركية تهوي 6.8 %.. وتكلفة التأمين على الديون تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر
أضف تعليق