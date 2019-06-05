بروكسل توصي باتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها

ذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية توصي باتخاذ إجراء ات تأديبية ضد إيطاليا بسبب ارتفاع حجم ديونها .