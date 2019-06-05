إنفانتينو يستمر في رئاسة الفيفا لأربعة أعوام أخرى

انتخب السويسري جياني إنفانتينو اليوم الأربعاء، بالتزكية، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام تنتهي في 2023، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونجرس الفيفا) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
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