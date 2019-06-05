79 مليون قطعة شوكولاتة بانتظار العالم بسبب الفائض

يبدو أن العالم قد تجنب أزمة النقص في الشوكولاتة، بعدما سجل الكاكاو أفضل أداء في عام 2018، وأدى الإنتاج الوفير من هذه الحبوب إلى فائض كبير بحسب سكاي نيوز .

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار العقود المستقبلية للكاكاو بنسبة 28 في المائة، مع تحذيرات متكررة من قبل المحللين بأن الشوكولاتة ستكون محدودة العرض في عام 2020، بسبب ندرة حبوب الكاكاو.

لكن أسعار الكاكاو لم تتغير نسبيا منذ بداية عام 2019. وحتى يوم الاثنين، بلغ التداول في بورصة انتركونتيننتال في نيويورك سعر 2،351 دولارا للطن المتري ، بانخفاض 3.3 في المائة منذ بداية العام.

واستقرت أسعار الكاكاو بعد ثبات حالة الطقس في المناطق الرئيسية لزراعة هذه الحبوب على الإنتاج، حتى أصبح العرض يفوق الطلب للعام الثالث على التوالي، وفقا لآخر التوقعات من المنظمة الدولية للكاكاو.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الكاكاو لموسم النمو 2018-2019، وفقا للمنظمة الدولية للكاكاو 4.8 مليون طن متري، وهو المستوى الذي سيخلق فائضا عالميا قدره 36 ألف طن.

ويعادل هذا الفائض حوالي 79 مليون قطعة من الشوكولاتة، الأمر الذي سيساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال إريك بيرغمان، نائب رئيس في شركة JSG Commoditie: "لم يحدث أي شيء خطأ. أدى الفائض المعتدل خلال موسم النمو 2018-2019، إلى إبقاء أسعار الكاكاو ضمن نطاق تداول ضيق نسبيا."

وحتى الآن من هذا العام، تم شحن 1.9 مليون طن متري من الكاكاو في موانئ كوت ديفوار، وهي مركز إنتاج الكاكاو الأفريقي. ويأتي حوالي ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي من غرب إفريقيا.

وسجلت الشحنات هذا العام زيادة بنحو 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للكاكاو.