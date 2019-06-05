وزير المالية الفرنسي: ندعم اندماج رينو مع فيات كرايسلر

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن فرنسا سوف تدعم الاندماج المقترح بين شركة رينو الفرنسية وفيات كرايسلر الأمريكية-الإيطالية لصناعة السيارات، طالما كان الاتفاق يقدم مجموعة من الضمانات الخاصة بالوظائف ومقعد للحكومة في مجلس الإدارة ومقرا محليا محليا للكيان الجديد.وقال لومير في حوار مع إذاعة ار ام سي اليوم

الأربعاء" هناك عشرات الآلاف من الوظائف على المحك".ويشار إلى أن مجلس إدارة رينو يستأنف اليوم مشاوراته حول اتفاق الاندماج المقترح.ومن شأن اندماج فيات كرايسلر ورينو إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لومير القول " نحن نريد هذا الاندماج، ولكن ليس وفقا لأي شروط".

وقال لومير إن الحصول على مقعد للحكومة في مجلس إدارة الكيان الجديد يمثل " نقطة صعبة " في المفاوضات .