النساء أكثر ارتيادا لدور السينما من الرجال في أمريكا

كشف مسح استقصائي عن أن الشابات أكثر ارتيادا لدور السينما من الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب المسح الذي أجرته شركة "ويبيديا موفيز برو" الأمريكية، فإن عدد النساء اللواتي يترددن على دور السينما أسبوعيا في الولايات المتحدة يصل متوسطه إلى مليوني امرأة، مقابل 1.7 مليون رجل ، حسبما ذكرت مجلة فورتشن الأمريكية.
وكشف عن أن ذلك العدد يشمل الفئة العمرية ما بين 15 و 24 عاما.
وأشار إلى أن الأفلام التي يزيد فيها عدد الشخصيات النسائية تجذب مزيدا من النساء إلى دور العرض.
وأوضح المسح أنه من المبكر بناء اتجاه عام لهذه النتيجة حيث أن هذا هو العام الأول الذي يجري فيه باحثون مثل هذا المسح.
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