نيكي يرتفع 1.27% في بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وزاد نيكي 1.27 في المئة إلى 20667.89 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.44 في المئة إلى 1520.69 نقطة.
أسواق الأسهم- العالمية
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