ارتفاع العمالة المنزلية في المملكة 14.3 % خلال الربع الأول

بلغ عدد العمالة المنزلية في السعودية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019، نحو 2.863 مليون عامل، بزيادة تقدر بنحو 14.3 في المائة، مقارنة بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، البالغ عددهم 2.455 مليون عامل منزلي.

وحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- اطلعت "الاقتصادية" عليها- فإن الخدم وعمال التنظيف بلغ عددهم 1256784 عاملا وعاملة.

فيما بلغ عدد حراس المنازل والاستراحات 30842 حارسا وحارسة، و23487 طباخا، شكل الرجال منهم 18872 طباخا، و4615 طباخة.

ويقدر عدد المدرسين الخصوصيين والمربيات في المنازل نحو 4449 مدرسا ومربية خصوصية، و2530 ممرضا صحيا.

في حين بلغ عدد السائقين والسائقات 1539329 بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2019.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عزمها توفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة من خلال برنامج "مساند"، الذي بلغ عدد المواطنين والمواطنات المسجلين فيه أكثر من 600 ألف مواطن.

ووفقا لإحصائيات موقع "مساند"، الذي يعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة، فقد بلغ عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة 605 مكاتب، في حين بلغ عدد العمالة المستفيدة من الموقع 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال برنامج مساند إلى حماية حقوق جميع الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، والقضاء على السماسرة والمكاتب غير المرخص لها من خلال التحكم بإجراءات التعاقد الداخلية والخارجية، كما تسعى إلى توفير منصة إلكترونية تمكن المستخدمين من الوصول إلى جميع المعلومات والأخبار المتعلقة بقطاع العمالة المنزلية في المملكة، وتقليل التكاليف على المستوى المتوسط عن طريق التحكم في التحصيل المالي الإلكتروني بين المستفيد من خدمات عمال الخدمة المنزلية ومزود الخدمة.

ويعد "مساند" نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل هذا القطاع تحت مظلة هذا البرنامج؛ إذ يهدف إلى تحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة، وذلك عبر تنسيق العلاقة بين مزودي الخدمة مكاتب وشركات الاستقدام، وأصحاب العمل المستفيدين من الخدمات، التي يقدمها "مساند"، وعمال الخدمة المنزلية، وذلك من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.