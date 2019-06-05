984 ألف شاحنة إجمالي حركة الشاحنات بين السعودية والإمارات في 2018

بلغ إجمالي حركة الشاحنات بين السعودية والإمارات، خلال العام الماضي، 984.354 ألف شاحنة.

وبحسب إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للجمارك - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن عدد الشاحنات، التي دخلت السعودية من الجانب الإماراتي بلغت 469.473 ألفا، في حين وصل عدد الشاحنات المغادرة من المملكة إلى الإمارات إلى 487.881 ألف شاحنة.

في حين بلغت حركة الشاحنات بين البلدين منذ الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي حتى منتصف أيار (مايو) 2019، نحو 392 ألف شاحنة، حيث عبر المملكة باتجاه الإمارات نحو 193.763 ألف شاحنة، بينما بلغ عدد الشاحنات، التي جاءت من الإمارات نحو 198.237 ألف شاحنة.

وتشكل المنافذ الجمركية في منفذ البطحاء وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وجسر الملك فهد، نقاط عبور لحركة تبادل التجارة بين السعودية والإمارات، حيث يعد النقل البري من أهم وسائل النقل، نتيجة انخفاض تكلفته، إضافة إلى سرعة إيصال السلع والبضائع للأسواق.

يأتي ذلك في وقت بلغت فيه الصادرات السعودية للإمارات أكثر من 22.46 مليار ريال في عام 2018، حيث تم تصدير 6.416 مليون طن بضائع وسلع استهلاكية وصناعية.

ووفقا لإحصائية حديثة صادرة عن الهيئة العامة - اطلعت "الاقتصادية" عليها - فإن الصادرات السعودية للإمارات في العام الماضي، شملت مشتقات الألبان، والزيوت، والذهب، والكابلات الكهربائية، ومشتقات البنزين، والألمنيوم غير مخلوط، وبولي إيثيلين.

وكان حجم صادرات المملكة للإمارات في 2017، قد بلغ نحو 20.99 مليار ريال، لكميات وصلت إلى نحو 6.280 طن من السلع والبضائع.

في المقابل، استوردت السعودية سلعا وبضائع من الإمارات في عام 2018 بقيمة إجمالية تجاوزت 46.54 مليار ريال، حيث تم استيراد قرابة 3.856 مليون طن.

وشملت السلع والبضائع، التي تم استيرادها من الإمارات، ذهبا، ومواد بلاستيك، ومنتجات حديدية إسفنجية، وخلائط ألمنيوم، ودقيق القمح، وزيوتا، ومقاطع الجسور، وبولي إيثيلين.

وكانت واردات السعودية من الإمارات قد بلغت في 2017 نحو 3.153 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت نحو 33.82 مليار ريال.