ردا على "الكتاب الأبيض" .. واشنطن: الصينيون اختاروا لعبة اللوم بدلا من حل الخلافات التجارية

تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل "لأن الصينيين اختاروا لعبة اللوم في الكتاب الأبيض الصادر مطلع هذا الأسبوع، وهي لعبة تقدم بشكل سيئ طبيعة وتاريخ المفاوضات التجارية بين البلدين".

وأصدرت الصين وثيقة حكومية بأكثر من 5000 كلمة حول محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة -لا تزال جارية- لإنهاء الخلاف التجاري بين البلدين.

وعقد وانج شو وين، نائب وزير التجارة الصيني، مؤتمرا صحافيا الأحد الماضي، لمناقشة هذه المسألة، وحملت الوثيقة الصادرة عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني والمعنونة بـ "الكتاب الأبيض" الولايات المتحدة مسؤولية وصول المفاوضات التجارية بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وفي أول رد فعل للولايات المتحدة عن هذه الوثيقة، أصدر روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بيانا أمس قالا فيه: "تشعر الولايات المتحدة بخيبة أمل لأن الصينيين اختاروا في الكتاب الأبيض مواصلة لعبة اللوم التي تسيء إلى تمثيل طبيعة وتاريخ المفاوضات التجارية بين البلدين بدلا من حلها".

وأضافا، أنه "لفهم المكان الذي توجد فيه الأطراف والأماكن التي يمكن أن تذهب إليها، من الضروري فهم التاريخ الذي أدى إلى المأزق الحالي".

وأشار البيان الأمريكي إلى أن الرئيس دونالد ترمب، يلتزم باتخاذ إجراءات لمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة التي انخرطت فيها الصين منذ عقود، والتي أسهمت في العجز التجاري المستمر وغير المستدام، والذي بلغ نحو 420 مليار دولار في العام الماضي، وتسببت في أضرار جسيمة للعمال الأمريكيين، والمزارعين ومربي الماشية، والشركات.

وتابع البيان أنه "في آب (آغسطس) 2017، وبناء على تعليمات من الرئيس ترمب، أجرى الممثل التجاري للولايات المتحدة تحقيقا في ممارسات الصين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والابتكار وتطوير التقنية. وبعد أن تلقت الولايات المتحدة ودرست شهادات استماع مستفيضة وغيرها من الأدلة على تحقيق استمر سبعة أشهر، أصدرت تقريرا من 200 صفحة في آذار (مارس) 2018 يوثق كيف انخرطت بكين في ممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك إجبار نقل التقنية، وفشلت في حماية حقوق الملكية الفكرية الأمريكية، وأجرت ودعمت سرقات إلكترونية من الشركات الأمريكية، وعمليات سطو للمعلومات التجارية الحساسة والأسرار التجارية".

ويرى البيان أن هذه الممارسات التجارية غير العادلة وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الصين تكلف الولايات المتحدة وأعمالها التجارية مئات المليارات من الدولارات سنويا.

وأفاد الممثل التجاري الأمريكي، بأنه بناء على هذه النتائج، أوعز الرئيس ترمب إلى حكومته باتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الإجراءات الضارة والمشوهة التي تتخذها بكين بموجب القانون الأمريكي وأي اتفاقات دولية سارية.

ومضى البيان قائلا، إن "الرئيس ترمب وجه الممثل التجاري للطعن في الممارسات التجارية غير العادلة للصين في منظمة التجارة العالمية، وأيضا فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية لتعويض الأضرار التي لحقت بالصناعة الأمريكية بسبب سلوك الصين.. وردا على ذلك، وبدلا من العمل بشكل بناء لمعالجة قلقنا، ضاعفت الصين إجراءاتها، وانتقمت بفرض تعريفات غير مبررة على الصادرات الأمريكية، ما دفع الولايات المتحدة للرد بتعريفات إضافية".

وقالت الوثيقة الأمريكية التي وزعتها البعثة التجارية الأمريكية في جنيف على الصحافيين، إنه بعد أن وافق الرئيسان، ترمب وشي، في بوينس آيرس خلال كانون الأول (ديسمبر) 2018 على بدء المفاوضات الحالية، أرجأ الرئيس ترمب لمدة 90 يوما زيادة التعريفات على الواردات الصينية التي كان من المقرر أن تصبح سارية المفعول في الأول من كانون الثاني (يناير) 2019.

وأضافت أن الرئيس مدَّد الموعد النهائي مرة أخرى في آذار (مارس) لأنه يبدو أن الطرفين يحرزان تقدما في محادثاتهما، وبعد أشهر من العمل الشاق والمناقشات الصريحة والبناءة، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن عدد من المسائل المهمة، لكن عند اختتام القضايا المهمة الأخيرة، ابتعد الصينيون عن الأحكام المتفق عليها سابقا.

وردا على هذا التراجع الصيني، تقدمت الولايات المتحدة بزيادة معدلات التعريفات المعلنة سابقا على الواردات الصينية وأعلنت فرض تعريفات على الواردات الصينية الإضافية.

ويؤكد روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي، أنه من المهم الإشارة إلى أن القوة الدافعة للمناقشات كانت تاريخ الصين الطويل في الممارسات التجارية غير العادلة، وكانت مواقفنا التفاوضية متسقة طوال هذه المحادثات، لكن بكين عادت للوراء عن العناصر المهمة التي اتفق عليها الطرفان.

وكان أحد مواقف التراجع الصيني -وفقا للوثيقة الأمريكية- هو الحاجة إلى تثبيت بنود الإنفاذ (إنفاذ الاتفاق)، وهو موقف "استلزمه تاريخ الصين في التعهد بالتزامات لا تحتفظ بها"، معتبرة أن الإصرار على تدوين التزامات مفصلة وقابلة للإنفاذ من الصينيين لا يشكل بأي حال من الأحوال تهديدا للسيادة الصينية، إذ إن المسائل التي نوقشت تتعلق بالاتفاقات التجارية، وهي ضرورية لمعالجة المسائل الجوهرية التي أسهمت في العجز التجاري المستمر.

وفي "الكتاب الأبيض" المؤلف من ستة أجزاء، عرضت الصين موقفها من التوترات التجارية مع واشنطن بكشف الممارسات التجارية الحمائية من قبل الحكومة الأمريكية، ووصف الكتاب هذه الممارسات "بالتنمر التجاري"، معتبرا أن ممارسات واشنطن سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وذكر الكتاب أن الصين أكبر دولة نامية في العالم، والولايات المتحدة أكبر دولة متقدمة، والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين لها أهمية بارزة بالنسبة للبلدين، وكذلك لاستقرار وتنمية الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن بكين وواشنطن في مراحل تنمية مختلفة، ويمتلكان أنظمة اقتصادية مختلفة، ومن ثم من الطبيعي أن توجد بعض "التوترات التجارية"، لافتا إلى أن مفتاح الحل يكمن في كيفية تعزيز الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون.

وأضاف الكتاب أن الجانب الصيني يتعامل مع هذه الخلافات بموقف "الباحث عن أرضية مشتركة" مع ترك الخلافات جانبا، واعتبر أن الجانب الأمريكي ظل يناقض نفسه ويتحدى الصين باستمرار.