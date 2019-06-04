أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بدعم شركات السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، لتبتعد عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، بدعم من أسهم شركات السيارات التي صعدت بفضل توصيات شركة سمسرة.

وتخلصت بورصات المنطقة من أثر الضعف الذي اعترى قطاع التكنولوجيا في المعاملات المبكرة، إذ قلص مؤشر القطاع خسائره ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة.

وقالت مصادر إن الولايات المتحدة تستعد للتحقيق فيما إذا كانت شركات عملاقة من بينها فيسبوك وأمازون أساءت استغلال قوتها السوقية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 بالمئة، مع صعود المؤشر داكس الألماني 1.5 بالمئة وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة.

وسجل مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات وموردي مكوناتها أفضل أداء يومي له في أكثر من شهرين، مرتفعا 3.2 بالمئة، مع بدء شركة آر.بي.سي للسمسرة في تغطية أسهم مجموعة من شركات القطاع.

وصعد سهم دايملر 4.1 بالمئة، بدعم من بدء آر.بي.سي تغطية السهم بتصنيفه عند "أداء يفوق السوق".

وارتفع سهم فولكسفاجن 3.3 بالمئة بعدما صنفت آر.بي.سي سهم الشركة أيضا عند "أداء يفوق السوق". وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن تبدأ الشركة عملية بيع شركة صناعة أجهزة نقل الحركة رينك في الخريف، بهدف تدبير أموال لضخ مزيد من الاستثمارات في السيارات الكهربائية.