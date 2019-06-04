ترمب يرجح مضي أمريكا في فرض رسوم على المكسيك بسبب الهجرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يأمر بفرض رسوم جديدة على جميع السلع المكسيكية التي تستوردها الولايات المتحدة الأسبوع القادم، رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة لتفادي الرسوم، وعزا ذلك إلى التدفقات المرتفعة من المهاجرين الذين يدخلون بلاده قادمين من المكسيك.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن من المقرر فرض رسوم جديدة على المنتجات المكسيكية اعتبارا من العاشر من يونيو ، إذا لم توقف المكسيك تدفق المهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة، ومعظمهم من أمريكا الوسطى.

وكانت المكسيك تعد مقترحا حول الهجرة لتقديمه إلى المسؤولين الأمريكيين في اجتماع في واشنطن غدا الأربعاء، لكن ترامب قال إن المحادثات ربما لا تكون كافية.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في لندن "سنرى ما إذا كان في مقدورنا أن نفعل شيئا، لكنني أعتقد أن الرسوم ستمضي قدما على الأرجح"، واصفا تدفقات المهاجرين الكبيرة على الولايات المتحدة بأنها "غزو".

وتابع ترمب "يجب على المكسيك الاضطلاع بمسؤوليتها ووقف هذا الهجوم وهذا الغزو لبلادنا".

ودعا ترمب أيضا الكونجرس الأمريكي لإقرار قوانين الهجرة لمواجهة هذا الوضع، ملقيا باللوم على الديمقراطيين في عرقلة مثل تلك الجهود.

